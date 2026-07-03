Μουντιαλικό Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta με το Καναδάς - Μαρόκο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει τον δικό του μοναδικό παλμό και κάθε νοκ άουτ αναμέτρηση προσφέρει ένταση, συγκινήσεις και δυνατές ποδοσφαιρικές στιγμές.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta σε βάζει ξανά στο επίκεντρο της δράσης, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της διοργάνωσης σε κάθε ανανεωμένο κατάστημα Allwyn.

Αυτή τη φορά, η προσοχή στρέφεται στη μονομαχία Καναδάς - Μαρόκο για τη φάση των «16». Λίγο πριν από τη σέντρα, στις 19:25, το μόνο που χρειάζεται είναι να επισκεφθείς ένα ανανεωμένο κατάστημα Allwyn και να σκανάρεις το QR code, ώστε να μεταφερθείς αμέσως στην δράση του Sports Party. Pre-game ανάλυση, στοιχηματικές προτάσεις, boosted αποδόσεις και διαγωνισμοί με πλούσια δώρα συνθέτουν την ιδανική προθέρμανση πριν από το μεγάλο παιχνίδι.

Ο Θανάσης Πασσάς, μαζί με την Κόνι Θεοδώρου, τον Ιάσονα Θεριό και τον Γιώργο Θεοφανόπουλο, θα μεταφέρουν ζωντανά τον παλμό της αναμέτρησης, με σχόλιο, ανάλυση και όλες τις εξελίξεις πριν από τη σέντρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Την ίδια στιγμή, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, μεταφέροντας όλες τις σημαντικές ειδήσεις, ώστε να μη χάσεις ούτε στιγμή από τη δράση.

Κάνε κι εσύ μια στάση στο πλησιέστερο ανανεωμένο κατάστημα Allwyn και απόλαυσε το Παγκόσμιο Κύπελλο με ακόμη περισσότερη ενημέρωση, ψυχαγωγία και ποδοσφαιρική δράση.