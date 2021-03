Qatar Open: Με ανατροπή στους "8" ο Τιμ (vids)

Με ανατροπή ο Ντομινίκ Τιμ εξασφάλισε μια θέση στα προημιτελικά του Qatar Open.

Ο Αυστριακός που είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-7 (5), 6-3, 6-2 τον Ρώσο Ασλάν Καράτσεφ και θα παίξει στους "8" με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ.

Ο Ισπανός από την πλευρά του έβγαλε νοκ άουτ με 6-4, 6-3 τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ. Στους "8" συνεχίζει και ο Καναδός Ντένις Σαποβάλοφ ο οποίος απέκλεισε με 7-5, 6-4 τον συμπατριώτη του Βάσεκ Πόσπισιλ.

Επόμενος αντίπαλος για τον Σαποβάλοφ στα προημιτελικά θα είναι ο Αμερικανός Τέιλορ Φριτζ που άφησε εκτός συνέχειας με 6-1, 5-7, 7-6 (9) τον Νταβίντ Γκοφέν.

Θυμίζουμε ότι στα προημιτελικά (Πέμπτη 11/3) θα δούμε και τον Φέντερερ με τον Μπασιλασβίλι.

Domi's arrived in Doha

Top seed @ThiemDomi comes through a bruising encounter with Karatsev 6-7 6-3 6-2 to reach the Q pic.twitter.com/gMKuOzGDKL

— Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021