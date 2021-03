Μετά από 2 ώρες και 24 λεπτά ο Ρότζερ Φέντερερ κατάφερε να φτάσει στη νίκη στον 1ο αγώνα του μετά από 405 ημέρες απουσίας.

Ο Ελβετός τενίστας επικράτησε με 7-6 (8), 3-6, 7-5 του Βρετανού Νταν Έβανς στον 2ο γύρο του Qatar Open και συνεχίζει στα προημιτελικά!

Ο Ρότζερ Φέντερερ θα παίξει στον προημιτελικό της Πέμπτης με τον Γεωργιανό Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ρότζερ Φέντερερ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 5-4 και με το 3ο σετ πόιντ θα το κλείσει με 7-6 (8). Το επόμενο είναι "περίπατος" για τον Νταν Έβανς.

Ο Βρετανός θα πετύχει το 1ο μπρέικ του αγώνα (3-1) και με το σερβίς του θα φτάσει στο 6-3 και στην ισοφάριση.

Στο 3ο σετ, ο Ρότζερ Φέντερερ θα προηγηθεί με 3-2 και θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ για το 4-3. Ο Ελβετός θα κρατήσει το σερβίς του για το 5-4 και θα έχει ματς πόιντ στο 10ο γκέιμ.

Ο Έβανς θα το σβήσει και θα ισοφαρίσει σε 5-5. Με μπρέικ ο Φέντερερ θα επικρατήσει με 7-5!

Don't call it a comeback, been here for years @rogerfederer wins his first match back on Tour since January 2020, beating Evans 7-6 3-6 7-5 in Doha! pic.twitter.com/AK36kcwpL3 — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021

Ah, the old serve and one-handed backhand drive volley winner from mid court combo.... Textbook, @rogerfederer pic.twitter.com/WfdQXBjEXm — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021

The @rogerfederer effect Players at the @chile_open gather to watch the return of Roger!pic.twitter.com/usNpqyld2l — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021