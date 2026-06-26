«Προς την έξοδο από τη Γιουβέντους ο Μοντέστο»
Η Γιουβέντους συνεχίζει τις αλλαγές στη διοικητική της δομή, με τις εξελίξεις να «τρέχουν» τις τελευταίες ημέρες. Η κυρία του Τορίνο που την σεζόν που μας πέρασε τερμάτισε στην έκτη και θα παίξει στη League Phase του Europa League θα κάνει πολλές αλλαγες διοικητικά. Ο Μοντέστο ο οποίος από τον Ιούλιο του 2025 είναι τεχνικός διευθυντής, σύμφωνα με Ιταλικά ΜΜΕ θα αποτελέσει παρελθόν.
Πιο συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε με δημοσίευμα της «Corriere dello Spor», ο Φρανσουά Μοντέστο βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην έξοδο από τους Μπιανκονέρι, λίγες μόνο ημέρες μετά τις σημαντικές ανακατατάξεις που έγιναν στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης. Ο Γάλλος, που είχε αναλάβει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή όπως όλα δείχνουν αναμένεται να ολοκληρώνει σύντομα τη θητεία του στο Τορίνο.
Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ η διοίκηση έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές για τον διάδοχό του και ψηλά στην εν λόγω λίστα είναι ο Ματέο Τονιότσι.
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