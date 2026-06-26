Ολυμπιακός: Τέλος ο Πασχαλάκης!
Ήταν γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό με αποτέλεσμα να αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από τους Πειραιώτες.
Ο 36χρονος πορτιέρε αποχαιρετά τον Πειραιά έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας, με το συμβόλαιο του να έχει ολοκληρωθεί με τους «ερυθρολεύκους», όπου πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και φυσικά την κατάκτηση του Conference League.
Με τον Ολυμπιακό μέτρησε 78 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 68 γκολ παθητικό και 34 clean sheets ενώ αποβλήθηκε μία φορά.
Αλέξανδρε σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything Alexandros! 🔴⚪️🙏🏻#Olympiacos #ThankYou #Paschalakis pic.twitter.com/PvExHoRIvj— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 26, 2026
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