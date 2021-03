Επίδειξη δύναμης από την Πέτρα Κβίτοβα στον τελικό του Qatar Total Open που ολοκληρώθηκε στην Ντόχα.

Η Τσέχα που είναι στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-2, 6-1 της Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα και κατέκτησε τον 2ο τίτλο της στη Ντόχα.

Ο πρώτος ήταν το 2018 πάλι σε τελικό με την Ισπανίδα ενώ το 2020 είχε ηττηθεί στον τελικό από την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Αυτός είναι ο 28ος τίτλος καριέρας για την Τσέχα η οποία έχει πλέον 5 νίκες σε 6 αγώνες απέναντι στην Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα.

28th career title

20th match win in Doha

2nd title in Doha@Petra_Kvitova gets a straight sets win over Muguruza 6-2, 6-1 to take the title!#QatarTotalOpen2021 pic.twitter.com/9Zxss4BZ2J

