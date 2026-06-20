Δυναμική παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ και στο Ναύπλιο με τους φίλους της Ένωσης να φωτογραφίζονται με το τρόπαιο.

Μετά την πολύ μεγάλη εκδήλωση το βράδυ της Παρασκευής στην Καλαμάτα με την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου, το τρόπαιο της ΑΕΚ πέρασε από Άργος, Νέα Κίο και Ναύπλιο.

Και εκεί ο κόσμος της Ένωσης έδωσε το «παρών» δυναμικά για να φωτογραφηθεί μαζί με το τρόπαιο. Στο Ναύπλιο σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές με τους οπαδούς των κιτρινόμαυρων στην πόλη να υποδέχονται την κούπα του πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε πως το βράδυ της Κυριακής ο «δρόμος του νικητή» θα περάσει από την Πάτρα, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει το «παρών» απευθύνοντας χαιρετισμό.