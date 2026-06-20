Βαλκανικό πρωτάθλημα: Δεύτερη θέση για τη Τζένγκο

Δημήτρης Μύτικας
Βαλκανικό πρωτάθλημα: Δεύτερη θέση για τη Τζένγκο

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Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα στον αγώνα του ακοντισμού με προσπάθεια στα 57.88μ.

Λίγο μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Μίλτο Τεντόγλου, η Ελίνα Τζένγκο ολοκλήρωσε τον αγώνα του ακοντισμού στο Βαλκανικό πρωτάθλημα. Η Ελληνίδα αθλήτρια κατέκτησε τη δεύτερη θέση, κάνοντας προσπάθεια στα 58.77μ.

Η Ελληνίδα δεν ξεκίνησε καλά τις προσπάθειές της, με βολή στα 54.23μ. Βέβαια, στη συνέχεια πραγματοποίησε την καλύτερη βολή της (57.88μ) και η τρίτη βολή ήταν λίγο μικρότερη (57.25μ.). Οι επόμενες βολές της δεν ήταν καλές, με την ίδια να τις βγάζει άκυρες.

Την πρώτη θέση με personal best κατέκτησε η αθλήτρια από την Τουρκία, Εσρά Τουρκμέν, κάνοντας βολή στα 61.10μ. Το βάθρο συμπλήρωσε η Σέρβα, Μαρίγια Βουτσένοβιτς με προσπάθεια στα 57.48μ.

@Photo credits: INTIME
     

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