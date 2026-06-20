Μάλαγα: Έσπασαν το πούλμαν της πριν το ματς με την Αλμερία, τουλάχιστον δύο τραυματίες οπαδοί
Μεγάλη ένταση προκλήθηκε πριν από τον αγώνα της Μάλαγα με την Αλμερία.
Υπήρξαν επεισόδια οπαδών με αστυνομικές δυνάμεις ενώ από ρίψεις αντικειμένων έσπασε τζάμι - και υπήρξαν γενικότερα ζημιές - στο πούλμαν της Μάλαγα. Επίσης στο περιθώριο αυτής της αναμέτρησης που καθυστέρησε ως προς την έναρξή της υπήρξαν από αυτά τα επεισόδια και τις συγκεκριμένες συμπλοκές τουλάχιστον 2 τραυματισμοί οπαδών (εκ των οποίων ο ένας της Μάλαγα).
MCF || 🚨😧 Así ha quedado el AUTOBÚS del @MalagaCF después del APEDREAMIENTO por la parte de la afición almeriense#MerchanEnDirecto pic.twitter.com/HWPbt7vDe8— Radio Marca Málaga (@RadioMarcaMLG) June 20, 2026
❌ 🚍 ASÍ han DESTROZADO el autobús del Málaga a su llegada al Juegos Mediterráneos de Almería
⏰ Por eso se retrasa el inicio del encuentro a las 21:30
📽️ Imágenes de @malagahoydxt pic.twitter.com/Sqq3NHQKXv— Carrusel Deportivo (@carrusel) June 20, 2026
🚨 #ÚltimaHora: el partido entre el @U_D_Almeria y el @MalagaCF se retrasa a las 21:30 por incidentes en la llegada del autobús malaguista al UD Almería Stadium— La Gran Jugada (@lagranjugadacsr) June 20, 2026
🚌 La rotura de una luna del vehículo ha supuesto un gran susto y la llegada tardía. Afortunadamente, no hay heridos pic.twitter.com/htSqEydDgY
📸 Así ha quedado la luna del autobús del @MalagaCF tras el lanzamiento de un objeto que ha causado la rotura
🎙️ @Alesmaci confirma que, al menos un aficionado local y otro malaguista han resultado heridos tras un enfrentamiento en la llegada pic.twitter.com/nqv14piAWu— La Gran Jugada (@lagranjugadacsr) June 20, 2026
🔴⚪️ Momentos de tensión en los alrededores del Estadio de los Juegos Mediterráneos durante la llegada del autobús del Málaga CF. #UDAlmeria #AlmeriaMalaga #Playoff #AscensoAPrimera #Almeria pic.twitter.com/bxmzuorHxl— Diario de Almería (@DiarioDAlmeria) June 20, 2026
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