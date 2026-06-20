Μάλαγα: Έσπασαν το πούλμαν της πριν το ματς με την Αλμερία, τουλάχιστον δύο τραυματίες οπαδοί

Μάλαγα: Έσπασαν το πούλμαν της πριν το ματς με την Αλμερία, τουλάχιστον δύο τραυματίες οπαδοί

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Μάλαγα: Έσπασαν το πούλμαν της πριν το ματς με την Αλμερία, τουλάχιστον δύο τραυματίες οπαδοί

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Επεισόδια ξέσπασαν πριν τον αγώνα της Μάλαγα με την Αλμερία και είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν ζημιές στο πούλμαν της πρώτης αλλά και τραυματισμοί.

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε πριν από τον αγώνα της Μάλαγα με την Αλμερία.

Υπήρξαν επεισόδια οπαδών με αστυνομικές δυνάμεις ενώ από ρίψεις αντικειμένων έσπασε τζάμι - και υπήρξαν γενικότερα ζημιές - στο πούλμαν της Μάλαγα. Επίσης στο περιθώριο αυτής της αναμέτρησης που καθυστέρησε ως προς την έναρξή της υπήρξαν από αυτά τα επεισόδια και τις συγκεκριμένες συμπλοκές τουλάχιστον 2 τραυματισμοί οπαδών (εκ των οποίων ο ένας της Μάλαγα).

@Photo credits: X@La Gran Jugada
     

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