Μέσα σε 80' ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ έβγαλε νοκ άουτ τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο Ρότερνταμ.

Ο Καζάκος που είναι στο Νο43 κόσμου απέκλεισε με 7-5, 6-3 το Νο7 κόσμου τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ και είναι αυτός που προκρίθηκε στον 2ο γύρο στο Rotterdam Open.

Αυτή είναι η 3η top-10 νίκη του Μπούμπλικ ο οποίος θα παίξει με τον Τόμι Πολ στη συνέχεια.

It's three Top 10 wins on the bounce for Bublik pic.twitter.com/X5PQXuLwzy

Sascha B beats Sascha Z

Alexander Bublik with the biggest win of his career over no.3 seed Zverev in Rotterdam 7-5 6-3!#abnamrowtt pic.twitter.com/wFynWCJZTb

