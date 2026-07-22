Ο Μόργκαν Ρότζερς είναι παίκτης της Τσέλσι με κάθε επισημότητα. Οι Μπλε αγόρασαν τον 24χρονο από την Άστον Βίλα έναντι ενός ποσού που αγγίζει τα 140 εκατ. ευρώ.

Τίναξε την... μπάνκα και απέκτησε και τυπικά τον Μόργκαν Ρότζερς! Ο 24χρονος πρώην -πλέον- αθλητής της Άστον Βίλα ανακοινώθηκε από τους Λονδρέζους και έγινε η πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Οι Μπλε έβγαλαν από τα ταμεία τους σχεδόν 140 εκατ. ευρώ για να κάνουν δικό τους έναν παίκτη που διακρίθηκε τόσο με τους Βίλανς την περυσινή σεζόν όσο και με την Αγγλία στο απερχόμενο Μουντιάλ.

Ο ελπιδοφόρος παίκτης θα είναι κάτοικος της αγγλικής πρωτεύουσας έως το 2032. Προϊόν των ακαδημιών της Γουέστ Μπρομ, ο Ρότζερς αποτέλεσε μέλος της Μάντσεστερ Σίτι μεταξύ 2019 και 2023 αλλά δεν έπαιξε ούτε έναν αγώνα με τη φανέλα της, περνώντας ως δανεικός από Λίνκολν, Μπόρνμουθ και Μπλάκπουλ. Ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από τη Μίντλεσμπρο (2023/24), πριν πάει στο Μπέρμιγχαμ όπου εκτοξεύτηκε, το 2024.

Η μεταγραφή του Ρότζερς είναι η τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία του αθλήματος, πίσω μόνο από Νεϊμάρ (222 εκατ. ευρώ), Κιλιάν Μπαπέ (180 εκατ. ευρώ) και Αλεξάντερ Ίσακ (144,5 εκατ. ευρώ).