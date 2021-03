Cordoba Open: Ο Τσερουντόλο κατέκτησε τίτλο στο «παρθενικό» τουρνουά του (vids)

Ιστορία έγραψε ένας Αργεντινός τενίστας στο Cordoba Open.

O 19χρονος Χουάν Μανουέλ Τσερουντόλο όντας στο Νο335 της παγκόσμιας κατάταξης αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στο χωμάτινο τουρνουά της πατρίδας του και κατάφερε να το κατακτήσει.

Με 4-0 νίκες έφτασε στον τελικό όπου και επικράτησε με 6-0, 2-6, 6-2 του Ισπανού Ράμος Βινόλας ο οποίος με την σειρά του στα προημιτελικά είχε βγάλει νοκ άουτ τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Στο βιβλίο των ρεκόρ

Ο Τσερουντόλο που είναι πλέον στο Νο181 της παγκόσμιας κατάταξης είναι πλέον 5ος στη λίστα με τους παίκτες που έχουν καταφέρει να κερδίσουν τίτλο όντας χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη.

Την πρωτιά έχει ο Λέιτον Χιούιτ ο οποίος ως Νο550 κέρδισε τον τίτλο το 1998 στην Αδελαϊδα.

Παράλληλα ο Τσερουντόλο που έχει γεννηθεί στο Μπουένος Άϊρες έγινε ο πρώτος παίκτης μετά από το 2004 και τον Σαντιάγκο Βεντούρα που κατακτά τίτλο στο ντεμπούτο του.

Coming of age in Córdoba At 19 years old, he becomes the youngest Argentine to win an ATP Tour since Guillermo Coria in 2001...#CordobaOpen pic.twitter.com/VzBQXF878V — Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2021

The only Argentine in the Open Era to win title in his tour-level debut... Soak it in @juanmacerundolo CordobaOpen pic.twitter.com/OfwaPvYeqG — Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2021