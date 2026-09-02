Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βουλγαρία, ο Άρης συνεχίζει να κινείται για την αγορά του 26χρονου στόπερ Κριστιάν Μακούν από τη Λέφσκι Σόφιας.

Ο διεθνής στόπερ από τη Βενεζουέλα ήταν ένας από τους κύριους στόχους του Άρη και μάλιστα η Λέφσκι Σόφιας – με την οποία έχει συμβόλαιο έως το ερχόμενο καλοκαίρι – ήταν θετική στην προοπτική παραχώρησής του. Η άρνηση του Κριστιάν Μακούν είχε «παγώσει» την υπόθεση, ωστόσο, κατά την «Telegraph.bg» αυτή άνοιξε εκ νέου. Στην πραγματικότητα, η ιστοσελίδα θεωρεί δεδομένη την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη από τον Άρη και μάλιστα αναφέρει ότι το deal είναι πιθανό να κλείσει μ’ ένα ποσό της τάξεως των 3.5 εκατ. ευρώ. Σημειώνει επίσης ότι η Λέφσκι είναι θετική στην παραχώρηση του παίκτη ο οποίος ήταν κοντά σε τουρκική ομάδα (σ. σ. Σαμσουνσπορ).

Ο Άρης δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που μεταφέρουν οι Βούλγαροι, ούτε φυσικά τα ποσά που αναφέρουν. Είναι δεδομένο ότι η Λέφσκι θέλει να «κερδίσει» κάτι από την όλη υπόθεση καθώς από τον προσεχή Γενάρη, ο Μακούν έχει το δικαίωμα συζήτησης αλλά και συμφωνίας με οποιαδήποτε ομάδα όπως και να αποχωρήσει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι σε αντίθετη με τους ευρωπαϊκούς αγώνες, ο Μακούν είχε βασικό ρόλο στα παιχνίδια του βουλγαρικού Πρωταθλήματος και μάλιστα ήταν ο αρχηγός της Λέφσκι.

