Ο Ολυμπιακός με ένα συγκινητικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα αποχαιρέτησε τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος αποχώρησε με μεταγραφή για τη Χαλ.

Ο Χρήστος Μουζακίτης αποχώρησε και επίσημα από τον Ολυμπιακό, με την νεοφώτιστη ομάδα της Premier League, Χαλ, να τον ανακοινώνει αργά το βράδυ της Τρίτης (01/09).

Ο Έλληνας μέσος υπέγραψε με τους «τίγρεις» για τα επόμενα πέντε χρόνια (2031) και θα επανενωθεί και επίσημα με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες για δύο σεζόν στους Ερυθρόλευκους.

Από τη μεριά τους οι Πειραιώτες, με μία ανάρτηση στα κοινωνικά τους δίκτυα, αποχαιρέτησαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο τον ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από τα σπλάχνα του συλλόγου και υπήρξε μέλος της χρυσής φουρνιάς που κατέκτησε το UEFA Youth League το 2024.

Θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας οι στιγμές που ζήσαμε μαζί, από την κατάκτηση του UEFA Youth League μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες της πρώτης ομάδας. Μεγάλωσες ποδοσφαιρικά μέσα από την Ακαδημία μας, φόρεσες την ερυθρόλευκη φανέλα και έγραψες τη δική σου ιστορία με τον… pic.twitter.com/whg1DmvFEX — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας οι στιγμές που ζήσαμε μαζί, από την κατάκτηση του UEFA Youth League μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες της πρώτης ομάδας. Μεγάλωσες ποδοσφαιρικά μέσα από την Ακαδημία μας, φόρεσες την ερυθρόλευκη φανέλα και έγραψες τη δική σου ιστορία με τον Ολυμπιακό.

Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!

Καλή τύχη, Χρήστο!».