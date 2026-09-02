Ολυμπιακός για Μουζακίτη: «Θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας οι στιγμές που ζήσαμε μαζί»

Ολυμπιακός για Μουζακίτη: «Θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας οι στιγμές που ζήσαμε μαζί»

Ο Μουζακίτης είναι ο 2ος πιο ακριβός παίκτης που έχει γεννηθεί τα Χριστούγεννα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός με ένα συγκινητικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα αποχαιρέτησε τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος αποχώρησε με μεταγραφή για τη Χαλ.

Ο Χρήστος Μουζακίτης αποχώρησε και επίσημα από τον Ολυμπιακό, με την νεοφώτιστη ομάδα της Premier League, Χαλ, να τον ανακοινώνει αργά το βράδυ της Τρίτης (01/09).

Ο Έλληνας μέσος υπέγραψε με τους «τίγρεις» για τα επόμενα πέντε χρόνια (2031) και θα επανενωθεί και επίσημα με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες για δύο σεζόν στους Ερυθρόλευκους.

Δείτε Επίσης

Μουζακίτης: Το πρώτο μήνυμά του ως παίκτης της Χαλ (vid)
image

Από τη μεριά τους οι Πειραιώτες, με μία ανάρτηση στα κοινωνικά τους δίκτυα, αποχαιρέτησαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο τον ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από τα σπλάχνα του συλλόγου και υπήρξε μέλος της χρυσής φουρνιάς που κατέκτησε το UEFA Youth League το 2024.

 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας οι στιγμές που ζήσαμε μαζί, από την κατάκτηση του UEFA Youth League μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες της πρώτης ομάδας. Μεγάλωσες ποδοσφαιρικά μέσα από την Ακαδημία μας, φόρεσες την ερυθρόλευκη φανέλα και έγραψες τη δική σου ιστορία με τον Ολυμπιακό.

Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!

Καλή τύχη, Χρήστο!».

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     