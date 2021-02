Open Sud de France: Πρώτος τίτλος μετά το 2017 για τον Γκοφέν (vids)

Τον πρώτο του τίτλο μετά από 3,5 χρόνια πανηγύρισε την Κυριακή στην Γαλλία ο Νταβίντ Γκοφέν.

Ο Βέλγος, πρώην Νο7, και νυν No15, επικράτησε στον τελικό του τουρνουά του Μονπελιέ της Γαλλίας με 5-7, 6-4, 6-2 του Ισπανού Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ και κατέκτησε τον 5ο τίτλο της καριέρας του.

Ο Νταβίντ Γκοφέν είχε κερδίσει τελευταία φορά τίτλο το 2017 στο Τόκιο ενώ την ίδια χρονιά ήταν φιναλίστ στο ATP Finals στο Λονδίνο.

Το 2019 είχε παίξει σε προημιτελικό στο Wimbledon αλλά δεν κατάφερε την ίδια χρονιά να κερδίσει σε κανέναν από τους 2 τελικούς που συμμετείχε.

O Βέλγος με την κατάκτηση του τίτλου θα είναι πλέον στο Νο14.

What a moment for @David__Goffin!

The Belgian claims the #OSDF21 title - his first on the ATP Tour since Tokyo pic.twitter.com/sL6bDODTzM

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2021