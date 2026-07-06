Έξαλλοι πανηγυρισμοί από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Νορβηγία μετά την πρόκριση επί της Βραζιλίας.

Η Νορβηγία έγραψε ιστορία, καθώς επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας με δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ και έτσι βρέθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μία επιτυχία που έβγαλε στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες Νορβηγούς, με τις εικόνες από τη σκανδιναβική χώρα να είναι τουλάχιστον εντυπωσιακές. ΜΜΕ της χώρας αναφέρουν πως μόνο στο Όσλο, πάνω από 100.000 άνθρωποι βγήκαν για να πανηγυρίσουν, με την αστυνομία της πόλης να μην προτίθεται να περιορίσει το πάρτι που έστησαν οι συμπατριώτες του Χάαλαντ, του Όντεγκααρντ, του Σιέλντερουπ και του Νίλαντ.

World Cup 2026: Thousands take to the streets of Oslo to celebrate Norway's sensational win over Brazil

Video: NRK https://t.co/SXXvyawoZz pic.twitter.com/rGllNqQVIr — Nordic News (@Nordic_News) July 5, 2026