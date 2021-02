Τον πρώτο τίτλο της καριέρας της μετά από το Roland Garros 2020 κατέκτησε η Ίγκα Σβιάτεκ.

Η 19χρονη τενίστρια από την Πολωνία επικράτησε με 6-2, 6-2 της Μπελίντα Μπένσιτς (πρώην Νο4) στον τελικό του Adelaide International και ανέβηκε για πρώτη φορά στο Νο15 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ίγκα Σβιάτεκ έφτασε με άνεση σ' έναν ακόμη τίτλο στον 3ο τελικό της καριέρας της.

Αυτή ήταν η 7η νίκη της απέναντι σε παίκτρια του top-20 και η Πολωνέζα είναι μόλις 19 ετών.

A great week for both players @iga_swiatek @BelindaBencic

Simply stunning

A second career title for @iga_swiatek as she defeats Bencic 6-2, 6-2 to secure the @AdelaideTennis women's singles title!

