Laureus Awards: Ναδάλ και Οσάκα υποψήφιοι αθλητές της χρονιάς! (pic)

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Laureus World Sports Awards και το τένις έχει την τιμητική του. Συνολικά τέσσερις εκπρόσωποι του αθλήματος είναι υποψήφιοι για τα βραβεία του 2020.

Πρώτος και καλύτερος ο Ράφα Ναδάλ που είναι υποψήφιος στην κατηγορία «Αθλητής της Χρονιάς». Ο Ισπανός που έφτασε τα 13 Roland Garros και τα 20 Grand Slam θα "κοντραριστεί" με τον Λεβαντόφσκι, τον Χάμιλτον, τον Ντουπλάντις, τον ΛεΜπρον Τζέιμς και τον Τσεπτεγκέι!

Στην κατηγορία πρώτος με 6 βραβεία είναι ο Ρότζερ Φέντερερ.

Στις γυναίκες υποψήφια ως κορυφαία της χρονιάς είναι η νικήτρια του US Open 2020 Ναόμι Οσάκα.

Ακόμη στην κατηγορία «Breakthrough of The Year» υποψήφιοι είναι ο νικητής του US Open 2020 Ντομινίκ Τιμ και η νικήτρια του Roland Garros 2020 Ίγκα Σβιάτεκ.

