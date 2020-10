Η Ίγκα Σβιάτεκ είναι από το απόγευμα του Σαββάτου η νέα "βασίλισσα" στο Roland Garros.

Η 19χρονη από την Πολωνία που ξεκίνησε στο Παρίσι από το Νο54 του κόσμου και είναι πλέον στο Νο17 κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο χωρίς να χάσει ούτε σετ στα 7 παιχνίδια που έδωσε στο Roland Garros.

Στο τελευταίο, στον μεγάλο τελικό, η Πολωνέζα επικράτησε με 6-4, 6-1 της Αμερικανίδας (Νο6) Σοφίας Κένιν και έγινε η πρώτη τενίστρια από την χώρα της που κατακτά το Roland Garros.

H Σβιάτεκ ήταν καταπληκτική για ένα ακόμη παιχνίδι και ειδικά στο 2ο σετ έκανε πάρτι με την Κένιν που είχε πρόβλημα στον προσαγωγό να μην μπορεί ν' ακολουθήσει!

Η 19 χρονη που είναι μεγάλη φαν του Ράφα Ναδάλ όπως και εκείνος το 2005 σε ηλικία 19 ετών κερδίζει το 1ο Major τίτλο της με την πρώτη παρουσία της σε τελικό. Φυσικά όπως και εκείνος στο Roland Garros.

Αξίζει να σημειώσουμε πως έφτασε στα ημιτελικά και στο διπλό ενώ αυτός είναι ο 1ος τίτλος της καριέρας της για μια κοπέλα που έχει μαζί της αθλητική ψυχολόγο! Πριν από 2 χρόνια κατέκτησε το Juniors Roland Garros και τώρα τα κατάφερε και στις γυναίκες.

Η Πολωνέζα που έχασε μόλις 28 γκέιμ σε 7 αγώνες, είναι η πρώτη μετά από την Ενάν (2007) που το κατακτά χωρίς να απωλέσει σετ και η νεότερη σε ηλικία που φτάνει στην κορυφή μετά από την Σέλες (1992).

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.24'. Οι πόντοι ήταν 65-42. Η Σβιάτεκ είχε 25 winners, 17 αβίαστα και 6/9 μπρέικ πόιντ και η Κένιν είχε 10-23 και 3/3.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Ίγκα Σβιάτεκ θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και με άνεση θα πάει στο 3-0. Η Κένιν θα αντιδράσει θα μειώσει σε 3-1 με το σερβίς της και με μπρέικ σε 3-2. Από το 0-3 η Κένιν θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Στο 8ο γκέιμ η Κένιν θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά η Σβιάτεκ θα φτάσει με την 3η προσπάθεια σε μπρέικ για το 5-3. Η Αμερικανίδα θα σβήσει σετ πόιντ για να μειώσει σε 5-4 με μπρέικ!

Στη συνέχεια όμως η Πολωνέζα θα εκμεταλλευτεί το νέο σετ πόιντ και με μπρέικ σε 48' θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Οι πόντοι είναι 39-32. Η Σβιάτεκ έχει 13 winners και 15 αβίαστα και η Κένιν 6 winners και 13 αβίαστα.

Το 2ο σετ θ' ανοίξει με μπρέικ της Κένιν αλλά η Σβιάτεκ θα το πάρει αμέσως πίσω για το 1-1. Mε μπρέικ θα φτάσει στο 3-1 και στο 5-1 η Πολωνέζα και θα κλείσει το σετ απέναντι στην Κένιν που είχε "θέμα" στον προσαγωγό και δεν μπορούσε ν΄ακολουθήσει στο 2ο σετ.

La magie Iga @iga_swiatek devient la première Polonaise à remporter un tournoi du Grand Chelem et la plus jeune championne depuis 1992. Elle remporte la finale 6-4 6-1 contre Sofia Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/dM2HD3xd6P — Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020

A set away from a maiden slam @iga_swiatek wins her 11th consecutive set of the tournament 6-4 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/xATWmf6wsQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020