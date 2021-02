Νωρίς... ξεκίνησε το πάρτι με τους Έλληνες ομογενείς στη Μελβούρνη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας με τη νίκη του επί του Ντε Μινόρ στο ATP Cup ξεσήκωσε τους Έλληνες που επισκέφτηκαν την Rod Laver Arena για να τον θαυμάσουν.

Οι ομογενείς με ελληνικές σημαίες στα χέρια τους και φορώντας φανέλες της εθνικής ομάδας αλλά και του Αντετοκούνμπο δεν σταμάτησαν να αποθεώνουν τον Στέφανο Τσιτσιπά και τραγούδησαν μαζί του μετά από τη μεγάλη νίκη του!

Τσιτσιπάς: «Οι Έλληνες είναι πολύ υπερήφανοι»

A win for Tsitsipas and smiles all round for Team Greece pic.twitter.com/AGM1p1lRgu

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021