Άρσεναλ: Ξεμένει από στόπερ ο Αρτέτα, νοκ άουτ και ο Μοσκέρα
«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη της Άρσεναλ επί της Μπρέντφορντ μεσοβδόμαδα (3/12, 2-0), καθώς ο Μικέλ Αρτέτα έχει έναν ακόμη λόγο για να... πονοκεφαλιάζει με τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Κρίστιαν Μοσκέρα. Στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης με τις Μέλισσες , ο 21χρονος Ισπανός στόπερ αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο.
Το οποίο τελικά αποδείχθηκε σοβαρό για την Άρσεναλ, αφού ο Μοσκέρα αναμένεται να λείψει για τις επόμενες 6-8 εβδομάδες αφήνοντας ακόμη ένα κενό στην άμυνα των Gunners. Η σεζόν είχε ξεκινήσει με πολλαπλά προβλήματα για το σύνολο του Αρτέτα, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες η... κατάρα έχει χτυπήσει την αμυντική γραμμή.
Arsenal fear Cristhian Mosquera will miss six to eight weeks with ankle injury suffered in win over Brentford. https://t.co/A4nJUklIdEDecember 5, 2025
Νοκ άουτ βρίσκονται ήδη οι δύο κύριοι κεντρικοί αμυντικοί, Σαλιμπά και Γκάμπριελ, τις θέσεις των οποίων ανέλαβαν να καλύψουν τα δύο καινούρια αποκτήματα του καλοκαιριού, οι Ινκαπιέ και Μοσκέρα. Ωστόσο, βάσει των εκτιμήσεων που σχετίζονται με τον τελευταίο, ο Αρτέτα καλείται τώρα να βρει νέες λύσεις και δεν αποκλείεται να ξεκινήσει με το δίδυμο Ινκαπιέ-Γουάιτ απέναντι στην Άστον Βίλα (6/12, 14:30) για την 15η στροφή της Premier League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.