Τα προβλήματα για την Άρσεναλ συνεχίζονται, καθώς ο Κρίστιαν Μοσκέρα τραυματίστηκε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες.

«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη της Άρσεναλ επί της Μπρέντφορντ μεσοβδόμαδα (3/12, 2-0), καθώς ο Μικέλ Αρτέτα έχει έναν ακόμη λόγο για να... πονοκεφαλιάζει με τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Κρίστιαν Μοσκέρα. Στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης με τις Μέλισσες , ο 21χρονος Ισπανός στόπερ αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο.

Το οποίο τελικά αποδείχθηκε σοβαρό για την Άρσεναλ, αφού ο Μοσκέρα αναμένεται να λείψει για τις επόμενες 6-8 εβδομάδες αφήνοντας ακόμη ένα κενό στην άμυνα των Gunners. Η σεζόν είχε ξεκινήσει με πολλαπλά προβλήματα για το σύνολο του Αρτέτα, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες η... κατάρα έχει χτυπήσει την αμυντική γραμμή.

Νοκ άουτ βρίσκονται ήδη οι δύο κύριοι κεντρικοί αμυντικοί, Σαλιμπά και Γκάμπριελ, τις θέσεις των οποίων ανέλαβαν να καλύψουν τα δύο καινούρια αποκτήματα του καλοκαιριού, οι Ινκαπιέ και Μοσκέρα. Ωστόσο, βάσει των εκτιμήσεων που σχετίζονται με τον τελευταίο, ο Αρτέτα καλείται τώρα να βρει νέες λύσεις και δεν αποκλείεται να ξεκινήσει με το δίδυμο Ινκαπιέ-Γουάιτ απέναντι στην Άστον Βίλα (6/12, 14:30) για την 15η στροφή της Premier League.