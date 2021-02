Τσιτσιπάς - Ντε Μινόρ 2-0: Σπουδαίος Στέφανος, ισοφάρισε για την Ελλάδα (vids)

Σπουδαία ήταν η επιστροφή του Στέφανου Τσιτσιπά στο Tour.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στον πρώτο του αγώνα μετά από τις 19/11 επικράτησε με άνεση με 6-3, 7-5 του Άλεξ Ντε Μινόρ στην 2η ημέρα του Β' ομίλου του ATP Cup που διεξάγεται στη Μελβούρνη.

Έτσι ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με την Αυστραλία και όλα θα κριθούν στο διπλό που ακολουθεί και που θα δούμε τον Τσιτσιπά με τον Περβολαράκη.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα. Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.37'.

Αυτή ήταν η 4η σερί νίκη του Τσιτσιπά επί του Ντε Μινόρ σε τουρνουά της ATP!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αρχίζει με love service game (1-0) και με μπρέικ θα φτάσει άνετα στο 2-0. Ο Έλληνας τενίστας θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ και θα επιστρέψει για το 3-0!

Με μεγάλη δυσκολία θα μειώσει σε 3-1 ο Ντε Μινόρ και θα πάρει το μπρέικ πίσω για το 3-2! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα "απαντήσει" και θα πάρει πίσω το μπρέικ για να προηγηθεί με 4-2.

Ο Ντε Μινόρ μειώνει σε 5-3 αλλά ο Τσιτσιπάς με 2 άσους "καθαρίζει" το σετ στο σερβίς του (6-3) σε 38'.

Στο 2ο σετ, ο Αυστραλός θα προηγηθεί με 2-1 και ο Έλληνας θα ισοφαρίσει σε 2-2 και εν συνεχεία σε 3-3. Ο Ντε Μινόρ θα εξακολουθήσει να έχει προβάδισμα (4-3).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 9ο αλλά θα το σβήσει ο Αυστραλός και θα πάει στο 5-4!

Στο 10ο γκέιμ ο Έλληνας θα σβήσει 2 σετ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 5-5. Ο Τσιτσιπάς με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5 και θα κλείσει το παιχνίδι στο σερβίς του (7-5).

