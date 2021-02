Gippsland Trophy: Προχωρούν Χάλεπ & Οσάκα, αποκλείστηκε η Σβιάτεκ (vids)

Στους "8" του Gippsland Trophy της Μελβούρνης συνεχίζει η Σιμόνα Χάλεπ .

Η Ρουμάνα απέκλεισε με 6-2, 6-4 την Γερμανίδα Σίγκεμουντ και θα παίξει στα προημιτελικά με την Αικατερίνα Αλεξάντροβα.

Η Ρωσίδα για να φτάσει στους "8" έβγαλε νοκ άουτ με 6-4, 6-2 την νικήτρια του Roland Garros 2020, Ίγκα Σβιάτεκ. Με ανατροπή προκρίθηκε στον προημιτελικό η Ναόμι Οσάκα. Η Ιαπωνέζα απέκλεισε με 3-6, 6-3, 6-1 την Βρετανίδα Μπούλτερ και θα συναντήσει την Ίρινα Μπέγκου.

Η Ρουμάνα χρειάστηκε 3 ώρες και 32' για να αποκλείσει με 4-6, 7-6 (10), 7-6 (4) την πρώην top-10 Τζο Κόντα. Από την άλλη η Ελίνα Σβιτολίνα με ανατροπή με 6-7 (4), 6-3, 6-2 έβγαλε εκτός συνέχειας την Γέλενα Οσταπένκο και θα παίξει με την Ελίζ Μέρτενς.

After 3 hours and 23 minutes, @irina_begu moves on!

The Romanian upsets No.5 seed Konta 4-6, 7-6(10), 7-6(4).

Will face Naomi Osaka in the #GippslandWTA quarterfinals. pic.twitter.com/CbnrkPkgKX

— wta (@WTA) February 3, 2021