Σιμόνα Χάλεπ: Έκλεισε 7 σερί χρόνια στο top-10 (pic)

Τις 346 σερί εβδομάδες στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης συμπλήρωσε η Σιμόνα Χάλεπ.

Η 29χρονη Ρουμάνα τενίστρια, πρώην Νο1, και νικήτρια του Wimbledon αλλά και του Roland Garros, είναι 7 συνεχόμενα χρόνια στο top-10 και είναι η πρώτη στη λίστα με τις εν ενεργεία παίκτριες.

Η Σιμόνα Χάλεπ είναι στην 8η θέση όλων των εποχών. Στην 1η θέση με 1000 σερί εβδομάδες στο top-10 είναι η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα και ακολουθεί με 746 η Κρις Έβερτ και με 625 η Στέφι Γκραφ.

Η Ρουμάνα έχει μείνει για 64 εβδομάδες στο Νο1 ενώ για το νέο της μεγάλο ρεκόρ δηλώνει: «Είναι μεγάλη τιμή. Έχω λόγο να χαμογελάω όλη την εβδομάδα».

Στην καριέρα της έχει κερδίσει μόνο από prize money περισσότερα από 37 εκατ. δολάρια ενώ έχει κατακτήσει 22 τίτλους. Το 2018 κέρδισε το Roland Garros, το 2019 το Wimbledon και το 2018 ήταν φιναλίστ στο Australian Open.

Η Χάλεπ κατέκτησε το Roland Garros (pic)

Σιμόνα Χάλεπ: «Δίπλα» στα Παιδικά Χωριά SOS της Ρουμανίας (pic)

"Maybe reaching all the time for perfection made me push my limits higher."

