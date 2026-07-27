Ο Κριστιάνο Ρονάλντο διευρύνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, περνώντας και στον χώρο της τηλεόρασης, αφού συμμετέχει ως παραγωγός, αλλά και ως ηθοποιός σε δραματική σειρά.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να επενδύει σε νέους τομείς εκτός των αγωνιστικών χώρων, προσθέτοντας ακόμη ένα φιλόδοξο εγχείρημα στο επιχειρηματικό του χαρτοφυλάκιο. Λίγο πριν ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Αλ Νασρ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Πορτογάλος σταρ ανακοίνωσε τη συμμετοχή του σε μια νέα τηλεοπτική παραγωγή. Μέσω της εταιρείας UR Marv Studios, που ίδρυσε μαζί με τον γνωστό σκηνοθέτη Μάθιου Βον, θα βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της δραματικής σειράς «Day 1s».

Η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματά της και περιστρέφεται γύρω από τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sun», κεντρικός χαρακτήρας είναι ο Στάνλεϊ Ντάλτον, ένας επιτυχημένος ποδοσφαιρικός ατζέντης, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ντάμιαν Λιούις, γνωστός από τις δημοφιλείς σειρές «Homeland» και «Billions».

Cristiano Ronaldo Acting Debut Confirmed: Al-Nassr Star Joins Thierry Henry in New British Football Drama ‘Day 1s’https://t.co/W3jkeYcBsF pic.twitter.com/nyCsLrcvKp July 27, 2026

Η ιδέα του πρότζεκτ βασίζεται στον πραγματικό ατζέντη Ντάρεν Ντέιν, ο οποίος συμμετέχει και ως εκτελεστικός παραγωγός. Η ιστορία ξεκινά με τη σύλληψη του βασικού ήρωα, χωρίς να αποκαλύπτεται αρχικά ο λόγος, ενώ στο σενάριο περιλαμβάνεται και η εκπροσώπηση του Τιερί Ανρί.

Ο ίδιος ο Ρονάλντο δεν περιορίζεται μόνο στον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού, καθώς θα εμφανιστεί και μπροστά στις κάμερες. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Βρετανός ράπερ Dave και η ηθοποιός Καρλότα Μπανάτ, με τις λεπτομέρειες για τους ρόλους τους να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο επόμενο έτος, αρχικά μέσω τηλεοπτικής προβολής, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων streaming πλατφορμών, χάρη στα ισχυρά ονόματα που βρίσκονται πίσω από την παραγωγή.