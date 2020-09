Finally fter two years, many hours of reading and writing I finished my general Nutrition and Nutritherapy study This was indispensable experience, which is essential for any person. ⁣ Наконецпосле двух лет, многочасовых занятий , я закончила своё общее исследование и обучение питания и нутриотерапии Это был незаменимый опыт, необходимый для любого человека. #nutrition #health #healthylifestyle

