Νόβακ Τζόκοβιτς: Άφησε το Μόντε Κάρλο για πολυτελή έπαυλη στην Ισπανία (pics)

Μόνιμος κάτοικος Ισπανίας θα είναι πλέον ο Νόβακ Τζόκοβιτς .

Ο Σέρβος που τελειώσε και το 2020 στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις αποφάσισε μετά από 15 χρόνια να εγκαταλείψει το Μόντε Κάρλο και να "ταξιδέψει" στη νότια Ισπανία.

Θα μετακομίσει μαζί με την οικογένεια του στην πόλη Μαρβέγια της Ισπανίας και όπως έχει δημοσιευτεί έχει αγοράσει μια έπαυλη αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Το νέο "παλάτι" του "Νόλε" έχει έκταση 1.100 τ.μ, έχει πισίνα, γήπεδο τένις, γυμναστήριο, κέντρο σπα ενώ κυρίως οίκημα έχει 9 υπνοδωμάτια και 8 μπάνια!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θυμίζουμε είναι ο τενίστας με τα περισσότερα έσοδα στην ιστορία από prize money (από αγώνες) τα οποία έχουν πλέον αγγίξει τα 145,656,177 δολάρια.

Djokovic's "lockdown" house in Marbella #NotTooBad pic.twitter.com/FFbvL1eDSV

— 9-7 in the 5th (@97InThe5th) May 28, 2020