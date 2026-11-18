Τεράστια ανησυχία στις τάξεις της Κολομβίας μετά τον τραυματισμό του Πουέρτα που αποχώρησε κλαίγοντας από το γήπεδο.

Πολύ ανησυχία έχει προκαλέσει στον Ολυμπιακό αλλά και στις τάξεις της Εθνικής Κολομβίας ο τραυματισμός του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο διεθνής χαφ αποχώρησε με δάκρυα από τον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από άτσαλη κίνηση στο αριστερό του γόνατο και ενώ πιέστηκε από αντίπαλο. Τα πλάνα δείχνουν ότι το πόδι του γύρισε άσχημα και ήδη οι φόβοι είναι μεγάλοι.

Ο Πουέρτα έγινε αλλαγή στο 43ο λεπτό βγαίνοντας με φορείο και ήδη υπάρχουν φόβοι για πολύ σοβαρό τραυματισμό. Το θέμα έχει ήδη πάρει πολύ μεγάλη έκταση στην Κολομβία και μένει να φανεί το τι θα προκύψει από τις εξετάσεις του παίκτη των Πειραιωτών, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

What they just did to Gustavo Puerta makes no sense. You can't come on like that, especially not in a friendly match. It looks like a pretty serious injury; the player left the field in tears. https://t.co/MaqMzBKmSx — Yaserismo (@Yaserismo) November 17, 2026

🇨🇴 Gustavo Puerta suffered a serious knee injury against 🇨🇱 Chile. https://t.co/tnXkiuEkXE — Alejandro Montes (@amontes_98) November 18, 2026