Το NBA LIVE στο Gazzetta
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Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των πέντε αναμετρήσεων του NBA, μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις 18/11:
- Ράπτορς - Νικς (02:30)
- Σπερς - Πίστονς (03:00)
- Τίμπεργουλβς - Μπλέιζερς (03:00)
- Κλίπερς - Τζαζ (05:30)
- Λέικερς - Χόρνετς (06:00)
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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