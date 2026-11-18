Οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται απο την Κολομβία για τις εκτιμήσεις των γιατρών για τον Πουέρτα συνιστούν καλά νέα.

Εν πρώτοις είχατε διαβάσει και ενημερωθεί σχετικά με τον τραυματισμό του Πουέρτα στο αριστερό του γόνατο και για τους φόβους για σοβαρό τραυματισμό. Οι πρώτες πληροφορίες και οι αρχικές εκτιμήσεις των γιατρών από την Κολομβία αναφέρουν ότι δεν έχει πειραχθεί ούτε ο μηνίσκος και ούτε ο χιαστός του χαφ του Ολυμπιακού. Ως εκ τούτου είναι καθησυχαστικές.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα παραπάνω τότε ο Γκουστάβο Πουέρτα (που χτύπησε το γόνατό του σε διεθνές φιλικό και έφυγε από το γήπεδο με φορείο και κλαίγοντας), ο διεθνής Κολομβιανός χαφ, θα μείνει έξω μάξιμουμ μία εβδομάδα. Περισσότερα θα φανούν εντός των επόμενων ωρών.