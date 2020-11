ATP Finals 2020: Ποδοσφαιρική προπόνηση Ναδάλ πριν τον ημιτελικό (vid)

Σε τρομερή κατάσταση είναι ο Ράφα Ναδάλ μετά από τη νίκη του στον αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Πως να μην είναι ο Ισπανός τενίστας αφού μετά από 5 χρόνια απουσίας θα παίξει πάλι σε ημιτελικό στο ATP Fina ls και θα παλέψει κόντρα στον Μεντβέντεφ για να φτάσει στον τελικό της Κυριακής και να διεκδικήσει τον μοναδικό από τους μεγάλους τίτλους που δεν υπάρχει στο παλμαρέ του.

Ο Ράφα Ναδάλ είχε κέφια στην προπόνηση της Παρασκευής και αποφάσισε να αφήσει την ρακέτα και να παίξει ... ποδόσφαιρο. Λίγα και καλά έκανε και έδειξε πως έχει καλή τεχνική.

Είναι μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου και της Ρεάλ Μαδρίτης και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο θείος του Μινγκέλ Άνχελ ήταν διεθνής ποδοσφαιριστής και άσος της Μπαρτσελόνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ναδάλ - Ριέρα: Η αντίθετη πορεία των παιδιών του Μανακόρ (vids)

Τα «αστέρια» του τένις αγαπούν το ποδόσφαιρο (vid)

Λουίς Ενρίκε: «Είναι αδύνατο να μην αγαπάς τον Ράφα Ναδάλ»

Ράφα Ναδάλ: «Ο Μέσι εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

"Oh no!"

The only foot @RafaelNadal put wrong in his practice today #NittoATPFinals pic.twitter.com/DU43hQASuJ

— ATP Tour (@atptour) November 20, 2020