Τέλος στα όνειρα του Στέφανου Τσιτσιπά για υπεράσπιση του τίτλου στο ATP Finals του Λονδίνου έβαλε ο Ράφα Ναδάλ .

Ο Ισπανός (Νο2) επικράτησε στην 3η ημέρα του "London 2020" στην Ο2 Arena με 6-4, 4-6, 6-2 του πρωταθλητή του 2019 Στέφανου Τσιτσιπά και συνεχίζει στα ημιτελικά εκεί όπου θα συναντήσει το Σάββατο τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον ημιτελικό.

Ο Ράφα Ναδάλ επέστρεψε μετά από 5 χρόνια (2015) σε ημιτελικό στο ATP Finals ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε για 2η συνεχόμενη χρονιά και έκλεισε τον όμιλο με μια νίκη επί του Αντρέι Ρούμπλεφ και 2 ήττες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκληρώνει τη σεζόν με 29 νίκες και 14 ήττες. Αυτή ήταν η 6η ήττα του Έλληνα τενίστα σε 7 παιχνίδια με τον Ισπανό.

Έφτανε ένα μπρέικ!

Στο 1ο σετ, με love service game ο Ράφα Ναδάλ ισοφαρίζει σε 1-1 και ο Στέφανος Τσιτσιπάς "απαντά" με το ίδιο νόμισμα για να προηγηθεί με 2-1. Ο Ναδάλ ισοφαρίζει σε 2-2 και με άσο θα φτάσει και στο 3-3.

Στο 7ο γκέιμ ο Έλληνας θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ του Ισπανού και θα προηγηθεί με 4-3. Στο 9ο γκέιμ ο Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ και ο Τσιτσιπάς με διπλό σφάλμα θα του το χαρίσει (5-4).

Με 2 άσους στη σειρά θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Με το ίδιο νόμισμα

Με το καλημέρα θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 2ο σετ ο Ναδάλ αλλά θα το σβήσει ο Τσιτσιπάς για το 1-0. Ο Έλληνας θα προηγηθεί με 2-1 και ο Ισπανός ισοφαρίζει σε 2-2.

Το 3-2 είναι για τον Στέφανο Τσιτσιπά που θα φτάσει και στο 4-3. Θα συνεχίσει να έχει το προβάδισμα (5-4) και θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ.

Ο Ναδάλ θα σβήσει το 1ο αλλά θα υποπέσει σε διπλό σφάλμα και θα δώσει το σετ στον Τσιτσιπά (6-4).

Κέρδισε ο καλύτερος

Μπρέικ με το καλημέρα στο 3ο σετ για τον Ναδάλ (1-0) αλλά ο Τσιτσιπάς θα το πάρει αμέσως πίσω για να ισοφαρίσει σε 1-1. Νέο μπρέικ για τον Ισπανό που θα φτάσει στο 2-1.

Ο Ναδάλ θα υπερασπιστεί το σερβίς του για το 3-1 και θα φτάσει σε νέο μπρέικ στο 7ο γκέιμ (5-2). Με το σερβίς του θα κλείσει το σετ και το παιχνίδι.

Ο Ναδάλ που ήταν σπουδαίος στο 1ο σερβίς είχε 32 winners και 13 αβίαστα και ο Τσιτσιπάς 23-29. Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.04'.

