Μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λέφσκι Σόφιας στην «καυτή» Allwyn Arena (22:00) και με νίκη... πετάει για τη League Phase του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου το είπε αυθόρμητα. «Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν. Και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα ματς πριν το Champions League θα του λέγαμε “είσαι τρελός”; Αλλά είμαστε εδώ χάρη στην αφοσίωση και τις θυσίες». Η Ένωση επέστρεψε πέρυσι δυναμικά στην Ευρώπη με τη συμμετοχή της ως τα προημιτελικά του Conference League και τώρα θέλει να μπει και στην ευρωπαϊκή ελίτ, παίζοντας στο ανώτατο επίπεδο, αυτό της League Phase του Champions League.

Για να το πετύχει πρέπει απόψε (22:00, CosmoteSport 2/MEGA) στην «καυτή» Νέα Φιλαδέλφεια να νικήσει τη Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της περασμένης εβδομάδας στη Βουλγαρία. Μπορεί να το πετύχει; Προφανώς, με την κατάμεστη Allwyn Arena να δίνει ώθηση στους παίκτες του Νίκολιτς που θέλουν να ζήσουν το όνειρο της συμμετοχής στο Champions League, όπως ανέφερε και ο Θωμάς Στρακόσια.

Το κίνητρο είναι από μόνο του τεράστιο και η πρόκληση φοβερή. Ο Νίκολιτς ξέρει πολύ καλά ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές του δεν βλέπουν την ώρα να έρθει η σέντρα και να μπουν με έναν και μόνο στόχο. Να αγκαλιάσουν τ' αστέρια του Champions League. Για αυτό και ο Σέρβος τεχνικός περιμένει από αυτούς να παλέψουν σε κάθε φάση και για κάθε μπάλα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, προκειμένου η Ένωση να κάνει ακόμα ένα άλμα στην Ευρώπη, όπως συμβαίνει από πέρυσι.

Τα πλάνα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με Λέφσκι

Η Λέφσκι είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, όπως αποδείχθηκε και στο πρώτο παιχνίδι, που θέλει μεγάλο σεβασμό και προσοχή, με τον Ισπανό προπονητή της, Χούλιο Βελάθκεθ να αναγνωρίζει τη δυναμική των κιτρινόμαυρων, ειδικά στην έδρα τους, τονίζοντας ότι οι παίκτες του πρέπει να παίξουν χωρίς φόβο. Η ΑΕΚ πάντως αν είναι σοβαρή ανασταλτικά όπως στη Σόφια και παράλληλα βρει την αποτελεσματικότητα που της έλειπε εκείνο το βράδυ, τότε θα έχει βάλει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να ζήσει μέσα στους επόμενους μήνες οκτώ ματς στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα πλάνα του Νίκολιτς έχουν διαμορφωθεί. Στα μετόπισθεν δεν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις, με τον Στρακόσια στην εστία και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα. Ο Κάιρινεν αναμένεται να ξεκινήσει πλάι στον Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Μάγερ και Κοϊτά να έχουν το προβάδισμα να βρεθούν στη δεξιά και την αριστερή πλευρά αντίστοιχα, ενώ στην επίθεση ο Βάργκα πρόκειται να ξεκινήσει μαζί με τον Γιόβιτς. Τώρα αν ο Κοϊτά δεν ήταν στο 100% της ετοιμότητας του, σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσε να παραμείνει αριστερά ο Γκατσίνοβιτς.