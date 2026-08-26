Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Τετάρτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αρκετά λιτό με έμφαση κυρίως στο Champions League. Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos Live by Interwetten, που έχουν όλο το ρεπορτάζ πριν από τις ευρωπαϊκές ρεβανς των ελληνικών ομάδων.

Η δράση λοιπόν ξεκινάει στις 22:00 (MEGA/Cosmote Sport 2), με την ΑΕΚ να φιλοξενεί στην Allwyn Arena τη Λέφσκι Σόφιας με μοναδικό στόχο τη νίκη και τη πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα η Τσέλιε (Cosmote Sport 5) του γνώριμου σε εμάς Βέρμπιτς θα υποδεχθεί τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, η πρωταθλήτρια Νορβηγίας, Βίκινγκ, τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Cosmote Sport 4) και η Λυών τη Φενέρμπαχτσε (Cosmote Sport 3).

Παράλληλα η Ρέαλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της La Liga (Cosmote Sport 7), ενώ ένα τέταρτο νωρίτερα, στις 21:45 (Action 24) η Τότεναμ θα αντιμετωπίσει στην έδρα της τη Τσάρλτον για τον 2ο γύρο του EFL Cup.

Tέλος στο βόλεϊ, η εθνική ομάδα γυναικών θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Σερβία για τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (20:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Οι μεταδόσεις της ημέρας