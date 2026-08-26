Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας
Τετάρτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αρκετά λιτό με έμφαση κυρίως στο Champions League. Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos Live by Interwetten, που έχουν όλο το ρεπορτάζ πριν από τις ευρωπαϊκές ρεβανς των ελληνικών ομάδων.
Η δράση λοιπόν ξεκινάει στις 22:00 (MEGA/Cosmote Sport 2), με την ΑΕΚ να φιλοξενεί στην Allwyn Arena τη Λέφσκι Σόφιας με μοναδικό στόχο τη νίκη και τη πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Την ίδια ώρα η Τσέλιε (Cosmote Sport 5) του γνώριμου σε εμάς Βέρμπιτς θα υποδεχθεί τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, η πρωταθλήτρια Νορβηγίας, Βίκινγκ, τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Cosmote Sport 4) και η Λυών τη Φενέρμπαχτσε (Cosmote Sport 3).
Παράλληλα η Ρέαλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της La Liga (Cosmote Sport 7), ενώ ένα τέταρτο νωρίτερα, στις 21:45 (Action 24) η Τότεναμ θα αντιμετωπίσει στην έδρα της τη Τσάρλτον για τον 2ο γύρο του EFL Cup.
Tέλος στο βόλεϊ, η εθνική ομάδα γυναικών θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Σερβία για τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (20:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos Live by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Σερβία - Ελλάδα (20:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Τότεναμ - Τσάρλτον (21:45, Action24)
- Τσέλιε - Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00, Cosmote Sport 5)
- Βίκινγκ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (22:00, Cosmote Sport 4)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00, Cosmote Sport 7)
- Λυών - Φενέρμπαχτσε (22:00, Cosmote Sport 3)
- ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας (22:00, Cosmote Sport 2/MEGA - Live από Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.