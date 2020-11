Πλεονέκτημα πρόκρισης στους "4" του ATP Finals 2020 πήρε ο Ντομινίκ Τιμ.

Μετά από 2.25' ο Αυστριακός επικράτησε με 7-6 (7), 7-6 (4) του Ράφα Ναδάλ στην 2η ημέρα του ομίλου "London 2020", έφτασε στις 2 νίκες και εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς κερδίσει το βράδυ (22:00) τον Αντρέι Ρούμπλεφ θα προκριθεί από σήμερα στα ημιτελικά.

Αυτή είναι η 6η νίκη του Ντομινίκ Τιμ σε 15 παιχνίδια του κόντρα στον Ράφα Ναδάλ ο οποίος θα πρέπει να περιμένει την 3η αγωνιστική και τον αγώνα του με τον Στέφανο Τσιτσιπά για να μάθει εάν θα παίξει στα ημιτελικά.

Από την άλλη ο Έλληνας τενίστας μετά από τη νίκη του Τιμ ακόμη και με ήττα από τον Ρούμπλεφ θα έχει ελπίδες την Πέμπτη για πρόκριση.

Ο Ναδάλ είχε 25 winners και 16 αβίαστα και ο Τιμ είχε 37-22. Ο Τιμ είχε 1/5 μπρέικ πόιντ και ο Ναδάλ 1/2.

Είναι η 2η συνεχόμενη νίκη του Τιμ επί του Ναδάλ στο 2020 και έχει πλέον σε τάι μπρέικ με τον Ισπανό 5 "νίκες" στα 6 τελευταία σετ. Από την άλλη έχει 11-1 νίκες σε τάι μπρέικ στο 2020.

Με ανατροπή στο τάι μπρέικ!

Στο 1ο σετ, οι δυο τενίστες θα δοκιμάσουν να σπάσουν χωρίς επιτυχία ο ένας το σερβίς του άλλου, χωρίς επιτυχία. Ο Ράφα Ναδάλ δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι και θα φτάσει στο 6-5.

Ο Τιμ θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ. Ο Αυστριακός αρχίζει με μίνι μπρέικ αλλά ο Ισπανός θα το πάρει πίσω (2-1). Με διπλό λάθος του Ναδάλ ο Τιμ θα ισοφαρίσει σε 2-2 και ο Ράφα με σμας θα φτάσει στο 3-2 και στο 5-2.

Ο Αυστριακός επιστρέφει (5-5) αλλά με διπλό λάθος του θα δώσει σετ πόιντ στον Ισπανό. Ο Τιμ το "σβήνει" (6-6) αλλά ο Ναδάλ θα φτάσει και σε 2ο σετ πόιντ χωρίς να τα καταφέρει και πάλι (7-7).

O Τιμ θα φτάσει σε σετ πόιντ και θα το κατακτήσει με winner με 7-6 (7) σε 1.12'.

Αντέδρασε και κέρδισε

Στο 2ο σετ, o Ράφα Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ αλλά ο Ντομινίκ Τιμ θα το σβήσει και θα προηγηθεί με 1-0. Με love service game ο Ισπανός θα ισοφαρίσει σε 2-2 και ο Αυστριακός με τον ίδιο τρόπο θα προηγηθεί με 3-2.

Ο Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ και με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-3! Ο Τιμ θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ και με την δεύτερη ευκαιρία θα κάνει μπρέικ (4-4).

Θα υπερασπιστεί το μπρέικ του για το 5-4 και θα φτάσει σε τριπλό ματς πόιντ! Ο Ναδάλ θα τις σβήσει και τις τρεις ευκαιρίες του Αυστριακού και με άσο θα πάρει το πλεονέκτημα και θα ισοφαρίσει σε 5-5!

Με love game ο Τιμ θα προηγηθεί με 6-5 και ο Ναδάλ θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Ο Ναδάλ αρχίζει με μίνι μπρέικ (1-0), απαντά με μίνι μπρέικ (1-1) ο Τιμ και θα προηγηθεί με 5-3! Τελικά θα επικρατήσει με 7-6 (4).

