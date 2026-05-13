Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας έδωσε την δική του απάντηση στα όσα είπε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, κατά τη χθεσινή (12/5) συνέντευξη Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σωρεία αντιδράσεων έχει προκαλέσει η χθεσινή (12/5) συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ, με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης να ανακοινώνει τη διενέργεια εκλογών και να σχολιάζει ορισμένα «καυτά» ζητήματα.

Ένα εξ' αυτών ήταν και η περίφημη υπόθεση Νεγκρέιρα με τον ενδεχόμενο χρηματισμό διαιτητών από την Μπαρτσελόνα, κάτι που πιθανότατα θα φέρει μήνυση από πλευράς Καταλανών. Ωστόσο, δεν ήταν το μόνο θέμα που πήρε.. απάντηση.

Ο ισχυρός άνδρας των «Μερένγκχες» ανέφερε πως η ιστοσελίδα Relevo, η οποία πλέον είναι ανενεργή, δημιουργήθηκε από τη La Liga με σκοπό να «επιτίθεται» και να βλάψει την ομάδα του, κάτι που φυσικά δεν μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο ο Χαβιέρ Τέμπας.

Σε εκδήλωση της Σαταντέρ όπου έδωσε το «παρών», ο πρόεδρος της λίγκας τόνισε πως «Είναι λυπηρό που ο Φλορεντίνο Πέρεθ καταφεύγει σε ψέματα», ενώ παράλληλα παραδέχθηκε πως και ο ίδιος (σσ ο Τέμπας) είναι φίλαθλος της Ρεάλ αλλά δεν μπορέι να ανέχεται να λέγονται ανακρίβειες.

«Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι καλύτερο για τον σύλλογο. Είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, άρα γνωρίζει καλύτερα την κατάσταση. Είναι λυπηρό που ένας άνθρωπος σαν τον Φλορεντίνο, με το επιχειρηματικό του κύρος και όσα έχει κάνει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, πρέπει να καταφεύγει σε ψέματα και να λέει αυτά τα πράγματα. Όλοι ξέρουν ότι είμαι οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης, αν και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε χειμερία νάρκη. Λυπάμαι τη Ρεάλ Μαδρίτης επειδή δεν μπορούν να συνεχίσουν να διαδίδουν ψέματα».