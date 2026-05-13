Τέμπας: «Είναι λυπηρό που ο Φλορεντίνο Πέρεθ καταφεύγει σε ψέματα» (vid)
Σωρεία αντιδράσεων έχει προκαλέσει η χθεσινή (12/5) συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ, με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης να ανακοινώνει τη διενέργεια εκλογών και να σχολιάζει ορισμένα «καυτά» ζητήματα.
Ένα εξ' αυτών ήταν και η περίφημη υπόθεση Νεγκρέιρα με τον ενδεχόμενο χρηματισμό διαιτητών από την Μπαρτσελόνα, κάτι που πιθανότατα θα φέρει μήνυση από πλευράς Καταλανών. Ωστόσο, δεν ήταν το μόνο θέμα που πήρε.. απάντηση.
Ο ισχυρός άνδρας των «Μερένγκχες» ανέφερε πως η ιστοσελίδα Relevo, η οποία πλέον είναι ανενεργή, δημιουργήθηκε από τη La Liga με σκοπό να «επιτίθεται» και να βλάψει την ομάδα του, κάτι που φυσικά δεν μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο ο Χαβιέρ Τέμπας.
Σε εκδήλωση της Σαταντέρ όπου έδωσε το «παρών», ο πρόεδρος της λίγκας τόνισε πως «Είναι λυπηρό που ο Φλορεντίνο Πέρεθ καταφεύγει σε ψέματα», ενώ παράλληλα παραδέχθηκε πως και ο ίδιος (σσ ο Τέμπας) είναι φίλαθλος της Ρεάλ αλλά δεν μπορέι να ανέχεται να λέγονται ανακρίβειες.
«Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι καλύτερο για τον σύλλογο. Είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, άρα γνωρίζει καλύτερα την κατάσταση. Είναι λυπηρό που ένας άνθρωπος σαν τον Φλορεντίνο, με το επιχειρηματικό του κύρος και όσα έχει κάνει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, πρέπει να καταφεύγει σε ψέματα και να λέει αυτά τα πράγματα. Όλοι ξέρουν ότι είμαι οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης, αν και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε χειμερία νάρκη. Λυπάμαι τη Ρεάλ Μαδρίτης επειδή δεν μπορούν να συνεχίσουν να διαδίδουν ψέματα».
🗣️Javier Tebas, presidente de La Liga, sobre las declaraciones de Florentino Pérez durante la convocatoria de elecciones a la presidencia del Real Madrid:— RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 12, 2026
"Es triste que un hombre con ese prestigio tenga que entrar a mentir". #Canal24Horas pic.twitter.com/MRwXvWacrh
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.