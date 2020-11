Με τον ΠΡΟΠΟΜΠΟ, το πρώτο συλλεκτικό μετάλλιο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», γιορτάζουμε όλοι μαζί τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας της Ελλάδας μας. Απόκτησε κι εσύ το δικό σου μετάλλιο και γίνε μέρος της γιορτής https://bit.ly/37OeYnn #NBG #Propobos #Forerunner Holding the FORERUNNER, the first commemorative medal of the ‘Greece 2021’ Committee, we celebrate all together the 200 years of the Greek independence / the 200th anniversary of the Revolution of 1821. Get now your own medal and become part of the celebrations https://bit.ly/37OeYnn #NBG #Propobos #Forerunner

A post shared by SAKKATTACK (@mariasakkari) on Nov 6, 2020 at 7:45am PST