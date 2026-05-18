Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια ο Γουίλος και ο Γκιμαράες της Νιούκαστλ.

Μόνο καλό δεν λες το κλίμα που επικτρατεί στη Νιούκαστλ, αφού παραλίγο παίκτες να πιαστούν στα χέρια! Οι Καρακάξες επικράτησαν 3-1 της Γουεστ Χαμ, όμως τα βλέμματα τράβηξαν-για τους λάθος λόγους- ο Γουίλος και ο Γκιμαράες.

Σε έναν καυγά deja vu σε ένα ματς που δεν κρινόταν κάτι για τους γηπεδούχους, παραλίγο οι Γουίλοκ και Γκιμαράες να ξεφύγουν και να πιαστούν στα χέρια. Ευτυχώς οι συμπαίκτες τους ήταν πιο ψύχραιμοι και τα πνεύματα ηρέμησαν. Όλα αυτά γιατί ο δεύτερος περίμενε πάσα, τελικά δεν την πήρε και ήθελε να τα βρουν αλλιώς!

🚨🚨Ugly scenes when Joe Willock & Bruno Guimaraes nearly wanted to recreate Dyer vs Bowyer 😬😬😬

You don't talk like that to your captain! Especially on the pitch #NUFC pic.twitter.com/RjcoFBd2X6 May 17, 2026

Σκηνικό βέβαια που μας πήγε 20 χρόνια πίσω, όταν τότε η Νιούκαστλ ήταν πίσω στο σκορ κόντρα στην Άστον Βίλα (3-0) και οι Κίερον Ντάιερ και Λι Μπόιερ επέλεξαν να παίξουν ξύλο για μια πάσα που δεν δόθηκε.