Paris Masters: Για 8η φορά στα προημιτελικά ο Ναδάλ (vids)

Μια ημέρα μετά από την 1000η νίκη του στο επαγγελματικό τένις ο Ράφα Ναδάλ εξασφάλισε μια θέση στους "8" στο Paris Masters.

O Ισπανός τενίστας που είναι στο Νο1 του ταμπλό στο Παρίσι επικράτησε στον 3ο γύρο με 6-1, 7-6 (3) του Αυστραλού Τζόρνταν Τόμπσον και θα παίξει για 8η φορά σε 8 συμμετοχές στους "8" στο Masters της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Επόμενος αντίπαλος του την Παρασκευή στον προημιτελικό θα είναι ο συμπατριώτης του Καρένιο Μπούστα (Νο15) ο οποίος απέκλεισε τον Νόρμπερτ Γκόμπος με 7-5, 6-2.

Με τον Καρένιο Μπούστα ο Ράφα Ναδάλ έχει 6-0 νίκες και μέσα στο 2020 έχει 2-0 νίκες χωρίς απώλεια σετ στο Australian Open και στο Italian Open.

Στο 1ο σετ, ο Ράφα Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ στο 4ο γκέιμ (3-1) και με νέο μπρέικ θα πάει στο 5-1. Με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 6-1.

Ο Αυστραλός θα πιέσει, θα κρατήσει το σερβίς του στο 2ο σετ και στο 12ο γκέιμ θα φτάσει με διπλό λάθος του Ισπανού σε σετ πόιντ. Ο Ναδάλ θα το σβήσει και θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Ο Ισπανός θα επικρατήσει με 7-6 (3).

Οι πόντοι ήταν 68-47. Ο Ναδάλ είχε 23 winners και 16 αβίαστα λάθη και ο αντίπαλος του 18-19. Οι άσοι ήταν 7-3 για τον Αυστραλό και τα μπρέικ πόιντ 0/1 και 2/4 (Ναδάλ).

1000... plus @RafaelNadal battles past Jordan Thompon to take his place in the Paris quarter-finals, 6-1 7-6(3). #RolexParisMasters pic.twitter.com/T33hkBBEZr

— Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2020