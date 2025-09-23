Αστέρας Τρίπολης: Χωρίς Μεντιέτα και Μακέντα κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (24/9, 17:00). Ο Σάββας Παντελίδης έχει δυο αγωνιστικούς «πονοκεφάλους».
Ο τεχνικός των Αρκάδων δεν μπορεί να υπολογίζει τόσο στον Ζούνιορ Μεντιέτα, όσο και στον Φεντερίκο Μακέντα. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αποκόμισε τραυματισμό στον αγώνα με τον Βόλο, ενώ ο Ιταλός φορ ταλαιπωρείται από μικροενοχλήσεις.
Από εκεί και πέρα εκτός παραμένει ο Χουλιάν Τσίκο, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες «έχασε» τον πατέρα του και συνεπώς έπρεπε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Αργεντινός χαφ θα ενσωματωθεί στην ομάδα τις επόμενες ημέρες.
Στον αντίποδα κανονικά στην αποστολή επιστρέφει ο Γκιοακίνι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.
H αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Φρόκου, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Χαραλαμπόγλου
