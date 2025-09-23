Υπό δρακόντεια μέτρα έφτασε στην Τούμπα η Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη συνέντετξη Τύπου και την τελευταία της προπόνηση ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, όπου θα υποδχετεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Θεσσαλονίκη. Παραμονή του αγώνα η αποστολή των Ισραηλινών βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/9) στην Τούμπα για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και την τελευταία τους προπόνηση.

Όπως ήταν αναμενόμενο η άφιξη της Μακάμπι στο γήπεδο του ΠΑΟΚ πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς η αστυνομία ήθελε να διασφαλύσει πως δεν θα υπάρχουν... απρόοπτα για πολιτικούς λόγους.

Λάζετιτς: «Είμαστε σε καλό μομέντουμ»

Ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ζάρκο Λάζετιτς, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στο καλό μομέντουμ που είναι η ομάδα του, η οποία όπως τόνισε είναι καλά προετοιμασμένη για τον αγώνα της Τούμπας.

«Φυσικά είναι δύσκολο πρώτο παιχνίδι. Έχουμε όλες τις πληροφορίες για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε δει παιχνίδια του. Ελπιζούμε ότι αυτή τη σεζόν θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα ακόμη ένα βήμα μπροστά, σε σχέση με πέρυσι στη διοργάνωση. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι.»

Για το αν τους έχει πει κάτι ο Αγγελίδης: «Μας έχει πει πολλά. Είναι μεγάλη μορφή κα μεγάλη χαρά που είναι εδώ. Εμείς θα εστιάσουμε στο παιχνίδι μας και θα τα δώσουμε όλα για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα».

Για το αν υπάρχουν αγωνιστικά ζητήματα: «Μόνο ο Νικολαέσκου είναι το πρόβλημα. Όλη η ομάδα είναι πλήρως έτοιμη για το αυριανό παιχνίδι».

Για το τι έμαθε από την περσινή πορεία στην Ευρώπη: «Το τι μάθαμε θα φανεί αύριο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αποκτήσει εμπειρία από την προηγούμενη συμμετοχή μας. Και πέρυσι είχαμε καλά παιχνίδια αλλά όχι καλά αποτελέσματα. Ευελπιστούμε ότι τώρα θα αλλάξει αυτό. Είμαστε σε ένα καλό μομέντουμ και ήρθαμε εδώ με μεγάλο σεβασμό για την αντίπαλη ομάδα».

Για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του και το επίπεδο ετοιμότητας: «Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Τώρα έχουμε μπροστά μας ισχυρούς αντιπάλους και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να τις αντιμετωπίσουμε».

Πέρετζ: «Έχουμε ακούσει πολλά για την ατμόσφαιρα της Τούμπας»

Ο αρχηγός της Μακάμπι, Ντορ Πέρετζ, εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου και έκανε ειδική αναφορά στην ατμόσφαιρα της Τούμπας.

«Μας έχει μιλήσει ο προπονητής κι έχουμε ακούσει πολλά για την ατμόσφαιρα. Έχουμε δει και διάφορα βίντεο από την Τούμπα. Ξέρουμε ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αγαπούν το ποδόσφαιρο και θα βρούμε απέναντί μας πολύ ταλαντούχους παίκτες. Αν μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας θα είναι μια ωραία βραδιά ποδοσφαίρου.

Και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές. Εμείς είμαστε έτοιμοι και πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές μας για να έρθει το αποτέλεσμα. Δεν ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ταλαντούχους και έμπειρους παίκτες. Περιμένουμε μια όμορφη αναμέτρηση.

Έχουμε εμπειρία από ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να προσαρμοστούμε αύριο στον τρόπο παιχνιδιού του αντιπάλου. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες με ταλέντο και έμπειρα όπως ο Τάισον, αλλά κι εμείς το έχουμε αυτό».

Νιώθω πολύ περήφανος που εκπροσωπώ την ομάδα μου ως αρχηγός και το Ισραήλ. Ελπίζω ότι σταδιακά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε».