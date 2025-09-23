Τζιρόνα - Ουναΐ: Τρομερό γκολ κόντρα στην Αθλέτικ του Βαλβέρδε!
O Αζεντίν Ουναΐ άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Τζιρόνα στη LaLiga! Ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού πέτυχε ένα υπέροχο τέρμα στο Μπιλμπάο κόντρα στην Αθλέτικ και αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας. Ο Μαροκινός, ο οποίος αποκτήθηκε φέτος από τη Μαρσέιγ έναντι 6 εκατ. ευρώ, δέχθηκε την ασίστ από τον Χιλ (υποψήφιο στόχο του Ολυμπιακού) και με ένα άψογο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Θυμίζουμε, πως η Τζιρόνα πριν την αποψινή αναμέτρηση με την Αθλέτικ βρισκόταν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις έναν βαθμό. Θυμίζουμε, πως ο Ουναΐ συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της περσινής χρονιάς στη Super League, ενώ μαζί με τον Μορόν και τον Ελ Καμπί (νικητής) ήταν υποψήφιος για τον καλύτερο ξένο του πρωταθλήματος.
| GOAL: AZZEDINE OUNAHI OPENS THE SCORING FOR GIRONA!— TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) September 23, 2025
Athletic Club 0-1 Girona. pic.twitter.com/7ZrWRRRkZH
