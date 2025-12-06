Στην χθεσινή κλήρωση των ομίλων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ αναρωτήθηκε για το εάν το αμερικανικό ποδόσφαιρο θα έπρεπε να ονομάζεται διαφορετικά.

Εχθές, Παρασκευή (05/12) πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Σε αυτήν την αμφιλεγόμενη και παρατεταμένη διαδικασία ήταν παρών και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρότεινε μάλιστα ότι το αμερικανικό ποδόσφαιρο θα έπρεπε να έχει διαφορετικό όνομα, ώστε το ποδόσφαιρο (soccer κατα τους Αμερικάνους), που ονομάζεται ποδόσφαιρο σχεδόν σε κάθε άλλη χώρα του πλανήτη, να μπορεί να πάρει το αυτό όνομα και στις ΗΠΑ.

«Όταν παρατηρείς τι έχει συμβεί με το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη με το soccer όπως το λέμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται ότι δεν το ονομάζουμε ποτέ έτσι (ποδόσφαιρο) επειδή έχουμε μια μικρή σύγκρουση με ένα άλλο άθλημα που εμείς χαρακτηρίζουμε ως ποδόσφαιρο. Αλλά δεν θα έπρεπε πραγματικά να ονομάζεται έτσι (το Αμερικάνικο), γιατί αν το καλό σκεφτείς αυτό δεν βγάζει νόημα, το ποδόσφαιρο είναι μόνο ένα, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο όνομα για το Αμερικάνικο (NFL)».

Trump:



It should be called football. This is football, there is no question about it.



We have to come up with another name for the NFL stuff. pic.twitter.com/2hwo023sNA December 5, 2025

Η δήλωση αυτή του πλανητάρχη επαινέθηκε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος μόλις είχε ολοκληρώσει την απονομή στον Τραμπ του πρώτου Βραβείου Ειρήνης που έχει απονείμει ποτέ ο οργανισμός.

Η κλήρωση, η οποία διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες και έμοιαζε περισσότερο με τελετή απονομής των όσκαρ, παρά με αθλητικο γεγονός, έληξε με τις Ηνωμένες Πολιτείες να τοποθετούνται στον ίδιο όμιλο με την Αυστραλία και την Παραγουάη. Το τέταρτο μέλος του ομίλου θα κριθεί στα ευρωπαϊκά μπαράζ του Μαρτίου μεταξύ της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και του Κοσόβου.