Την ήττα (65-64) γνώρισε η Εθνική Νεανίδων από την Ιταλία στο πρώτο φιλικό των δυο ομάδων στο Μοντεγκρότο Τέρμε.

Η Εθνική Νεανίδων ήταν μαχητική κόντρα στην Ιταλία, όμως στο τέλος λύγισε (65-64) στο πρώτο μεταξύ τους φιλικό στο Μοντεγκρότο Τέρμε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας.

Οι παίκτριες του Βασίλη Μασλαρινού έκαναν μεγάλη προσπάθεια από την αρχή απέναντι στη μια ομάδα Α’ Κατηγορίας για ακόμη μια φορά, προηγούμενες στο ημίχρονο (37-39), ενώ όταν βρέθηκαν πίσω στο τρίτο δεκάλεπτο (56-53), αντέδρασαν και πήραν το προβάδισμα με 62-64 στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως ένα αντιαθλητικό φάουλ έδωσε την ευκαιρία στη Ζανέτι να ισοφαρίσει από τη γραμμή των βολών, για να έρθει η Μπαλντασάρε με μία βολή να σημειώσει το τελικό σκορ.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και πάλι το πρωΐ του Σαββάτου (25/7, 11:00).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-18, 37-39, 56-53, 65-64.

ΙΤΑΛΙΑ (Νταλ’ Όρα): Ντιάνιε 6 (1), Μπαζάρα, Μπαλντασάρε 7, Κοζάρο 9 (1), Σανόγκο, Σάμπλιχ 3 (1), Ναντέο 10, Ζανέτι 9, Κοζάρο 9 (2), Ζουκόν 6 (2), Ρεντέλι 3 (1), Ντελ Πιάνο 6, Ομπασέκι 6

ΕΛΛΑΔΑ (Μασλαρινός): Ζορμπαλά 7, Τσιανάκα 7 (1), Βίγκα 9 (1), Χλιαουτάκη 5, Τουμπανιάρη 12, Φουστέρη 9 (2), Σαμαντά 4, Κακαρά 3, Υφαντοπούλου 4, Καβελίδη 3, Καμπάκα 1, Προδρομίδη, Καραναγνώστη.