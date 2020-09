Η Σιμόνα Χάλεπ έγινε η πρώτη παίκτρια που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Italian Open.

Η Ρουμάνα που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης προκρίθηκε εύκολα αφού μετά από το 6-2 του 1ου σετ και ενώ το 2ο ήταν στο 2-0 η αντίπαλος της Γιούλια Πουτίντσεβα αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού.

Η Χάλεπ θα παίξει την Κυριακή με την νικήτρια του αγώνα της Αζαρένκα με την Μουγκορούθα για μια θέση στον τελικό.

Για την ιστορια η Ρουμάνα έχει παίξει στους τελικούς του 2017 και 2018 και έχασε και τις δυο χρονιές από την Ελίνα Σβιτολίνα.

