Ο Ρότζερ Φέντερερ τραγουδάει Beatles (vid)

Τα "Σκαθάρια" τιμά στο νέο του διαφημιστικό ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός τενίστας μπορεί να μην πρόλαβε τους Beatles αλλά είναι φαν τους όπως άλλωστε και εκατομμύρια άνθρωποι σ' αυτο τον πλανήτη.

Στο νέο του διαφημιστικό για εταιρεία κινητής τηλεφωνίας τραγουδάει το "With a Little Help from my Friends" των Beatles και συναρπάζει!