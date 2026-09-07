Σοκαριστικό χτύπημα στο Άγιαξ - Αϊντχόφεν: Παίκτης των γηπεδούχων πήγε νοσοκομείο και ο αντίπαλος είδε... κίτρινη

Η Αϊντχόφεν επικράτησε 3-1 (εκτός) του Άγιαξ στο ολλανδικό ντέρμπι που στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του Μπάουμαν, μετά το σοκαριστικό μαρκάρισμα του Φαν Μπόμελ.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες το ντέρμπι της Eredivisie μεταξύ Άγιαξ και Αϊντχόφεν, που βρήκε νικητές τους φιλοξενούμενους με 1-3 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Ο λόγος ωστόσο δεν έχει να κάνει καθαρά με το αγωνιστικό κομμάτι αλλά με ένα πολύ άτσαλο, σκληρό και ολίγον σοκαριστικό μαρκάρισμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν το τέλος του αγώνα, ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ, γιος του σπουδαίου Μαρκ, έπεσε με ορμή πάνω στον Άαρον Μπάουμαν (των γηπεδούχων) σε μια διεκδικήση της μπάλας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό του παίκτη του Αίαντα και εν τέλει τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε θλάση στον πνεύμονα.

Το «σοκαριστικό» της υπόθεσης είναι πως για το εν λόγω μαρκάρισμα, ο Φαν Μπόμελ είδε απλώς την κίτρινη κάρτα του ρέφερι, ενώ δεν υπήρξε παρέμβαση VAR.