Πατέρας έγινε την Τρίτη ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ αφού η σύζυγος του Άννα Τορτόσα έφερε στον κόσμο σε κλινική της Βαλένθια ένα υγιέστατο αγοράκι.

Την είδηση δημοσίευσε στα social media ο ευτυχισμένος πατέρας και τη συνόδευσε με μια φωτογραφία με την μαμά και τον μικρό Ρομπέρ.

«Ο μικρός Ρομπέρ γεννήθηκε σήμερα! Και η μαμά και το μωρό είναι μια χαρά. Δε θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι», έγραψε ο 32χρόνος Ισπανός τενίστας που είναι στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ya tenemos a Mini Rober en brazos! La mamá, una campeona, y el bebé están muy bien. Estamos inmensamente felices

Mini Rober was born today! Both mum and baby are doing well. We can’t be happier! pic.twitter.com/dKRKzyIc2O

— Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) September 15, 2020