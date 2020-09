Italian Open: Ο Next Gen Λορέντζο Μουσέτι απέκλεισε τον Βαβρίνκα (vids)

Την πρώτη μεγάλη έκπληξη του Masters της Ρώμης πέτυχε ο Λορέντζο Μουσέτι.

Ο 18χρονος Ιταλός που είναι στο Νο242 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-0, 7-6 (2) από τον 1ο γύρο τον κάτοχο τίτλων Grand Slam και πλέον μέλος του top-20 Σταν Βαβρίνκα.

Το 1ο σετ ήταν... τραγωδία για τον Ελβετό, έφτασε σε μπρέικ στο 2ο (3-3) αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει στο τάι μπρέικ. Επόμενος αντίπαλος για τον Ιταλό θα είναι ο Ιάπωνας Κέι Νισικόρι.

Άλλος ένας Ιταλός, ο Ματέο Μπερετίνι, επικράτησε με 7-5, 6-1 του Αργεντίνου Κορία και συνεχίζει στον 3ο γύρο. Επίσης ο Μάριν Τσίλιτς απέκλεισε με 6-2, 6-2 τον Νταβίντ Γκοφέν και είναι στους "16".

18-year-old @lorenzomusetti_ was born the year Stan Wawrinka turned pro in 2002.

Last night in Rome, he beat the 3x Grand Slam champ 6-0, 7-6. How's that backhand #IBI20 pic.twitter.com/jFNVWabxpH

— ATP Tour (@atptour) September 16, 2020