Έτοιμος να κατακτήσει τον 80ο τίτλο καριέρας και τον 35ο σε τουρνουά Masters είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς .

Ο Σέρβος τενίστας που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και θα παραμείνει εκεί για πολλές εβδομάδες ακόμη επικράτησε σε 3.01' με 4-6, 6-4, 7-6 (0) του αξιόμαχου Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ στον ημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο (20:00, Cosmote Sport) με τον Μίλος Ράονιτς στον τελικό του Western and Southern Open στη Νέα Υόρκη.

Κόντρα στον Μίλος Ράονιτς ο οποίος απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει 10-0 νίκες και είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο έστω και εάν και στον ημιτελικό είχε προβλήματα με τον αυχένα του.

Ισοφαρίζει τον Ράφα Ναδάλ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξει στον 114ο τελικό της καριέρας του για να διεκδικήσει τον 80ο τίτλο. Παράλληλα ισοφάρισε τον Ράφα Ναδάλ σε τελικούς Masters αφού έφτασε στους 51 και εάν επικρατήσει το Σάββατο θα τον φτάσει και στους τίτλους Masters αφού θα έχει 35!

Η νίκη του κόντρα στον Μπαουτίστα Αγκούτ είναι η 22η σε 22 παιχνίδια στο 2020 και ο τελικός θα είναι ο 3ος του μέσα στο έτος έχοντας κατακτήσει τις κούπες στο Australian Open αλλά και στο Ντουμπάι .

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διεκδικεί τον 2ο τίτλο του στο Cincinnati Masters με τον πρώτο να έχει κατακτηθεί το 2018.

Προβάδισμα ο Ισπανός!

Στον ημιτελικό και στο 1ο σετ ο Μπαουτίστα Αγκούτ θα φτάσει με μπρέικ στο 2-1 αλλά ο Τζόκοβιτς θα το πάρει αμέσως πίσω (2-2).

Νέο μπρέικ για τον Ισπανό στο 7ο γκέιμ (4-3) με τον Τζόκοβιτς να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί το μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 4-4.

Ο Ισπανός θα φτάσει στο 5-3 και θα επικρατήσει με 6-4.

Νίκησε και τον... αυχένα!

Στο 2ο σετ ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 2-1 και θα ζητήσει ιατρικό τάιμ άουτ αφού είχε ενοχλήσεις στον αυχένα αλλά και στο στομάχι!

Επιστρέφει όμως για να προηγηθεί με 3-1 με μπρέικ! Μετά από το 4-1 ο Μπαουτίστα Αγκούτ θα μειώσει με μπρέικ σε 4-3 και θα ισοφαρίσει σε 4-4. Όμως ο Σέρβος με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Η μεγάλη ανατροπή

Στο 3ο σετ ο Ισπανός θα φτάσει σε μπρέικ (2-1) αλλά ο Σέρβος θα το πάρει αμέσως πίσω για το 2-2 και θα προηγηθεί και με 3-2.

Με νέο μπρέικ θα κάνει το 4-2 και με άσο και αφού έχει σβήσει μπρέικ πόιντ θα φτάσει στο 5-2.

Με μεγάλη προσπάθεια θα μειώσει σε 5-3 και στο 9ο γκέιμ ο Ισπανός θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ και με την πρώτη θα το πετύχει και θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 5-4!

O Μπαουτίστα Αγκούτ επιστρέφει στο παιχνίδι (5-5) και με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-6! Το παιχνίδι θα οδηγηθεί στο τάι μπρέικ αφού έκανε το μπρέιικ ο Σέρβος (6-6).

Το τάι μπρέικ θ' αρχίσει με μίνι μπρέικ για τον "Νόλε" (2-0) και θα επικρατήσει με 7-6 (0).

Οι άσοι ήταν 14-2 για τον Σέρβο o οποίος κέρδισε 110 έναντι 103 πόντων του Ισπανού. Ο Τζόκοβιτς είχε 6/14 μπρέικ πόιντ και ο Μπαουτίστα Αγκούτ 6/12.

Still uNDefeated @DjokerNole defeats Roberto Bautista Agut 4-6 6-4 7-6 to improve to 22-0 in 2020. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/26GXMWhRsa — Tennis TV (@TennisTV) August 28, 2020

Making it look easy @BautistaAgut brings it up and down at #CInCyTENNIS pic.twitter.com/Qr7BV9dBmS — Tennis TV (@TennisTV) August 28, 2020